A consortium led by Acwa Power, Water and Electricity Holding Co. (Badeel) and Saudi Aramco Power Co. has secured a $5.9 billion senior debt facility for seven Saudi Arabia renewable energy projects totaling 15 GW across solar and wind.Riyadh-based Acwa Power, Water and Electricity Holding Company (Badeel) and Saudi Aramco Power Company have announced financial close on five solar projects and two wind projects in Saudi Arabia. The seven projects, which represent 15 GW of new capacity, secured a senior debt facility totaling $5.9 billion funded by local, regional and international banks. Acwa ...

