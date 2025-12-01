MAN dekarbonisiert die Logistik seiner Neufahrzeugauslieferung: Gemeinsam mit Logistikdienstleister VEGA International setzt der Münchner Hersteller auf ein intermodales Konzept aus Schienentransport für den Hauptlauf und vollelektrischem Lkw-Transport für die "letzte Meile". Nach einer erfolgreichen Praxistestphase mit zwei E-Lkw vom Typ MAN eTGX plant VEGA, das vollelektrische Transportkonzept sukzessive auszuweiten. Bis Ende 2026 sollen bereits ...

