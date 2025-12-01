Die Londoner Polizei teilt auf Social Media einen in der Zentrale eingegangenen Notruf, um klarzustellen: "Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihr neues Elektroauto vom Stromnetz trennen, rufen Sie NICHT die Polizei." Denn genau aus diesem Grund wollte ein Anrufer die Beamten alarmieren. Die Metropolitan Police im Großraum London hat ein Reel veröffentlicht, das das Gespräch zwischen einem Hilfe suchenden Anrufer und einer Polizeibeamtin in der Zentrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
