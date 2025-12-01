Wasserstoff ist in vielen Branchen unverzichtbar. Auch bei der NASA (US-amerikanischen Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft) kommt der Energieträger zum Einsatz. Die Behörde bezieht auch flüssigen Wasserstoff von Plug Power. Das Unternehmen hat jüngst mit der Belieferung der NASA begonnen.Der Vertrag umfasst die Lieferung von bis zu 218.000 Kilogramm flüssigem Wasserstoff an das Glenn Research Center der NASA in Cleveland, Ohio, und die Neil A. Armstrong Test Facility in Sandusky, Ohio.Zugegeben: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
