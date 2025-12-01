Die strategische Übernahme vertieft die KI-Datenkompetenzen von Wayve und erweitert die Präsenz des Unternehmens in Deutschland nach der Eröffnung seines Test- und Entwicklungszentrums in der Nähe von Stuttgart.

Wayve, der Marktführer im Bereich Embodied AI für autonomes Fahren, gab heute die Übernahme von Quality Match bekannt, einem deutschen Start-up, das für seine Expertise in der Datenqualitätssicherung für Computer-Vision-Datensätze und künstliche Intelligenz bekannt ist. Diese Übernahme spiegelt Wayves kontinuierliche Investitionen in die Datengenauigkeit als Grundpfeiler für sicheres und skalierbares autonomes Fahren wider.

Quality Match wurde 2019 gegründet und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in der Interpretation und Analyse von Daten, die zum Trainieren von KI-Modellen für Anwendungen wie fortschrittliches assistiertes und automatisiertes Fahren verwendet werden. Während Wayve die kommerzielle Einführung seiner KI-Fahrersoftware vorantreibt, stärkt die Integration von Quality Match seine Fähigkeit, effizient hochwertige, überprüfbare Datensätze zu entwickeln, die für den Aufbau zuverlässiger und erklärbarer KI-Modelle unerlässlich sind.

Das 20-köpfige Team von Quality Match mit Sitz in Deutschland wird in die globalen Aktivitäten von Wayve integriert. Die Übernahme erweitert die Präsenz von Wayve in Deutschland nach der Eröffnung seines Test- und Entwicklungszentrums in der Nähe von Stuttgart Anfang 2025 und festigt damit die Position Deutschlands als wichtiges Zentrum für Technik und KI-Innovation innerhalb von Wayve. Daniel Kondermann, CEO von Quality Match, wird als Director of Data zu Wayve wechseln.

Alex Kendall, Mitbegünder und CEO von Wayve:

"Die Integration von Quality Match in Wayve ist ein strategischer Schritt vorwärts in unserem Bestreben, sichere und vertrauenswürdige KI zu liefern. Daniel und sein Team haben außergewöhnliche Fachkenntnisse in den Bereichen Datenqualität und Verständnis für KI aufgebaut, die die Robustheit, Interpretierbarkeit und Leistung unserer Systeme stärken werden.

Wir freuen uns sehr, das Team von Quality Match willkommen zu heißen, während wir weiter an den Embodied-AI-Grundlagenmodellen arbeiten, die die nächste Generation intelligenter Mobilität antreiben werden."

Daniel Kondermann, Director of Data bei Wayve und ehemaliger CEO von Quality Match:

"Bei Quality Match war es unsere Mission, die Datenqualität durch fortschrittliche Qualitätssicherung und Optimierung der Annotation zu verbessern. Ich bin unglaublich stolz auf das, was unser Team aufgebaut hat.

Der Beitritt zu Wayve ist eine spannende Gelegenheit, unser Fachwissen in einem der spannendsten Bereiche anzuwenden: dem autonomen Fahren. Zusammen mit Wayves wegweisendem Ansatz der verkörperten Intelligenz können wir die Entwicklung einer sicheren und skalierbaren KI beschleunigen."

Über Wayve

Wayve wurde 2017 gegründet und ist der führende Entwickler von Embodied-AI-Technologie für automatisiertes Fahren. Seine fortschrittliche KI-Software und Grundmodelle für Autonomie ermöglichen es Fahrzeugen, jede Umgebung wahrzunehmen, zu verstehen und zu navigieren, wodurch die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit autonomer Fahrsysteme verbessert wird. Wayve entwickelt kartierungs- und hardwareunabhängige Embodied-AI-Produkte für Automobilhersteller und Flottenbesitzer und beschleunigt damit den Weg vom assistierten zum automatisierten Fahren. Mit der Unterstützung von Top-Investoren wie der SoftBank Group, NVIDIA, Uber und Eclipse Ventures hat sich Wayve zum Ziel gesetzt, Mobilität mit Embodied Intelligence neu zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.wayve.ai.

