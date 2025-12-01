Europas Agenda wird von Arbeitsmarkt- und Preisdaten geprägt. Impulse kommen vom Bilfinger-CMD, frischen China-Stimmungsdaten und den US-Autoabsätzen.Im Mittelpunkt stehen heute Arbeitslosen- und Preisdaten: Spanien, Italien und die Eurozone veröffentlichen neue Zahlen zu Arbeitsmarkt und Inflation. Dazu präsentiert Bilfinger seinen Capital Markets Day, während der VDMA aktuelle Auftragseingänge meldet. Ergänzt wird das Bild durch Chinas ...

