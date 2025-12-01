Vaduz (ots) -
Am 5. Dezember 1985 kam es aufgrund von Schiessübungen des schweizerischen Militärs bei Föhnsturm im Gebiet And oberhalb von Balzers zu einem verheerenden Waldbrand, der die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Auf dem Landeskanal wird aus Anlass des Geschehens vor 40 Jahren der Film von Bruno Köpfli zum Waldbrand in Balzers an folgenden Daten ausgestrahlt:
Samstag, 6. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr
Sonntag, 7. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr
Montag, 8. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr
