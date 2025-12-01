Vaduz (ots) -Am 5. Dezember 1985 kam es aufgrund von Schiessübungen des schweizerischen Militärs bei Föhnsturm im Gebiet And oberhalb von Balzers zu einem verheerenden Waldbrand, der die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Auf dem Landeskanal wird aus Anlass des Geschehens vor 40 Jahren der Film von Bruno Köpfli zum Waldbrand in Balzers an folgenden Daten ausgestrahlt:Samstag, 6. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 UhrSonntag, 7. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 UhrMontag, 8. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 UhrPressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungMartin MattT +423 236 67 22Martin.Matt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100936941

