Die SPD und die Parteien des linken Spektrums drängen in Deutschland auf eine Erbschaftsteuer-Reform und wollen Privilegien für Firmenerben streichen. Einen Schritt weiter sind die Schweizer, die nun sogar in einem Volksentscheid über eine Erbschaftsteuer für Superreiche abgestimmt haben. Erbschaftsteuer in der Schweiz Ein klares "Nein" ist die Antwort der Eidgenossen im Volksentscheid vom vergangenen Wochenende. Mit großer Mehrheit wurde eine Erbschaftsteuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE