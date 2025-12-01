DJ MÄRKTE USA/Schwacher Start in Dezember - Ölpreise volatil

DOW JONES--Der Start in den Dezember beschert der Wall Street zum Handelsbeginn am Montag Abgaben. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,5 Prozent auf 47.455 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite sinken um 0,6 bzw. 0,8 Prozent. Der "Black Friday", der wichtigste Einkaufstag des Jahres in den USA, liefert wenig Kaufargumente für die Börse. Zwar deuten erste Daten von Mastercard Spending Pulse auf einen Anstieg der Umsätze um rund 4 Prozent auf Jahressicht hin, doch bereinigt um die noch immer hohe Inflation sieht es weniger rosig aus.

Zudem ziehen die Rohölpreise an, was die Geldbörsen der Konsumenten tendenziell ebenfalls belastet. Im Markt wird auf ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Erdölindustrie verwiesen. Zudem wird am Markt befürchtet, es könne zu einem US-Militärschlag gegen Venezuela kommen. US-Präsident Donald Trump hatte Fluggesellschaften angewiesen, sie sollten den venezolanischen Luftraum als geschlossen betrachten. Angriffe auf Venezuela könnten die Ölexporte des Landes beeinträchtigen. An anderer Stelle heißt es, die Gruppe Opec+ wolle die Ölfördermengen zunächst nicht weiter erhöhen. Letztlich kommen die Ölpreise aber von den Tageshochs schon wieder deutlich zurück.

Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen am langen Ende des Marktes - die Zehnjahresrendite um 7 Basispunkte auf 4,09 Prozent. Äußerungen des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, wonach die japanische Zentralbank auf der nächsten Sitzung eine mögliche Zinserhöhung erörtern werde, belasten Anleihen weltweit. Im frühen Handel könnten zudem Einkaufsmanagerindizes für Zinsspekulationen in den USA sorgen.

Der Dollar fällt im Vorfeld der Daten, der Dollar-Index verliert 0,3 Prozent - der Euro steigt auf ein Zweiwochenhoch. Es verdichten sich laut Händlern Hinweise, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden wird. Nach Einschätzung von Analysten gilt Hassett unter den Hauptanwärtern für die Nachfolge Powells als derjenige, der der Trump-Regierung am nächsten steht. Daher sei es bei ihm am wahrscheinlichsten, dass er die Zinsen aggressiv senken würde.

Der schwache Dollar und die Hassett-Spekulation stützen den Goldpreis. Eine lockerere Geldpolitik in den USA wäre inflationstreibend.

Ein erneuter Kursrutsch bei Bitcoin belastet am Aktienmarkt Titel mit Bezug zur Kryptowährung. Coinbase Global geben 4,2 Prozent ab, Strategy 7,3 Prozent und Robinhood Markets 4,4 Prozent. Die in diesem Jahr arg gebeutelten New Fortress Energy schießen um 12,3 Prozent nach oben, Regulierungsbehörden in Puerto Rico hatten einen Vertrag mit dem umstrittenen Flüssiggaslieferanten genehmigt. Die Papiere der südkoreanischen Einzelhandelsplattform Coupang, die in den USA gelistet wind, sinken um 3,9 Prozent nach einem massiven Datenleck in Südkorea.

