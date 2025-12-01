Wer keine Lust auf Schokolade hat, aber gerne programmiert, sollte sich den Coding-Adventskalender Advent of Code anschauen. Hinter jedem virtuellen Türchen findet sich ein Coding-Rätsel - besondere Programmierkenntnisse braucht es aber nicht. Seit 2015 bringt der Softwareentwickler Eric WastlÂ jedes Jahr den sogenannten Advent of CodeÂ an den Start. Der Coding-Adventskalender richtet sich speziell an Programmier:innen und steht kostenfrei zum Türchenöffnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
