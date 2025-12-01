Ubigi, Pionier im Bereich eSIM-Lösungen für Reisende und vernetzte Geschäftsleute, belegt laut Latency Report 2025 weltweit den ersten Platz in Sachen Verbindungsqualität. Diese unabhängige Studie bewertet eSIMs anhand von drei Schlüsselkriterien: Latenz, Jitter und Paketverlust.

Dank seiner hochmodernen internationalen Netzwerkinfrastruktur hat sich Ubigi als Maßstab für Zuverlässigkeit für mobile Geschäftsleute etabliert. Seine Architektur basiert auf sieben Packet Gateways (P-GWs), die über Europa, Asien und Amerika verteilt sind, sodass die Daten über den dem Nutzer am nächsten gelegenen Internetknotenpunkt übertragen werden können. Das Ergebnis: eine je nach Region um das Zwei- bis Fünffache reduzierte Latenz und optimale Stabilität für Videokonferenzen, VPN und Cloud.

Die vom Latency Report 2025 bestätigte Leistung von Ubigi ist herausragend:

Durchschnittliche Latenz : 35 ms in Europa, 92 ms in Asien;

: 35 ms in Europa, 92 ms in Asien; Jitter : nur 5 ms;

: nur 5 ms; Paketverlust: 0,2 %, eine der besten gemessenen Zuverlässigkeiten.

Diese Ergebnisse, die durch Tests in Lissabon, Bangkok, Mexiko-Stadt und Kapstadt bestätigt wurden, stellen Ubigi weit über den Marktstandards dar. Vier neue P-GWs werden in den nächsten 12 Monaten in Nordamerika, Europa und Afrika in Betrieb genommen.

Ubigi profitiert außerdem von Exklusivverträgen mit führenden Betreibern wie Orange oder AIS, die eine nahtlose Konnektivität gewährleisten. "Dieses Ranking bestätigt unsere Strategie: die Kombination von globaler Infrastruktur und lokalen Partnerschaften, um ein reibungsloses und kompromissloses Erlebnis zu garantieren", betont Jacques Bonifay, Präsident von Transatel

Ubigi for Business eignet sich für internationale Teams, reisende Berater und globale KMU und erfüllt die Konnektivitätsanforderungen von Unternehmen, die Qualität, Sicherheit und Kostenkontrolle miteinander verbinden möchten.

Wo andere theoretische Geschwindigkeiten versprechen, garantiert Ubigi eine reibungslose, zuverlässige und kontinuierliche Verbindung überall auf der Welt.

Contacts:

Pressekontakt: Christelle Alamichel christelle@aplusconseils.com