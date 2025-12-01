Die Private Assets SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A3H22345) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und meldet den erfolgreichen Verkauf der Instalighting GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist, veräußert alle Anteile an dem Lichttechnologie-Unternehmen an eine Gruppe privater Investoren aus München. Der Deal zeigt eindrucksvoll, wie das Geschäftsmodell von Private Assets funktioniert. Denn die im Jahr 2022 erworbene Beteiligung wurde innerhalb von nur drei Jahren grundlegend transformiert und kann nun mit beachtlichem Erfolg weiterverkauft werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
