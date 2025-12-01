© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Rauchen & Zocken: Kenneth Dart hat Milliarden mit Tabak-Aktien verdient, jetzt steigt er auf Sportwetten um, vornehmlich auf Flutter.So sicher, wie immer gegessen wird, so sicher klebt auch das Laster am Menschen, mag sich wohl der Milliardär Kenneth Dart denken. Dart, der zurückgezogen auf den Cayman Islands lebende Erbe des gleichnamigen Plastikbecher-Unternehmens, hat mit einer konträren Wette auf die Tabakindustrie 4 Milliarden US-Dollar verdient. Jetzt richtet er seine Aufmerksamkeit auf Sportwetten. Seit April hat der 70-jährige Investor Milliarden an Tabakaktien abgestoßen und eine bedeutende Beteiligung am Sportwettenanbieter Flutter Entertainment aufgebaut. Das ergänzt eine …