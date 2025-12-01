© Foto: Sophie Backes - unsplash

Der Bank-Riese Wells Fargo sagt, dass eine Marktrotation aus Technologiewerten wahrscheinlich bevorsteht. Daher bevorzugt das Institut drei andere Sektoren.Paul Christopher hält es für überaus wahrscheinlich, dass die Anleger in Finanzwerte, Industrieunternehmen und Versorger umschichten werden. "Was wir derzeit beobachten, ist tatsächlich eine Rotation. Es hat eine Verschiebung weg von Technologie stattgefunden und hin zu defensiveren Werten. Einige dieser Konsumaktien haben sich in den vergangenen sechs bis acht Wochen an die Spitze der Performance-Ranglisten gesetzt" sagt er aktuell gegenüber CNBC Television. "Noch einmal: Versorger - die mögen wir. Industriewerte - die mögen wir. Und …