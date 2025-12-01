Nach Auffassung des OLG Dresden kann die Werbung eines Maklers mit dem Begriff "unabhängig" irreführend sein, weil sie ein falsches Bild erwecke. Wie geht der betroffene Makler mit dem Urteil um? Was sagen seine Kunden? Und bekommt er Unterstützung aus der Branche? Interview mit Markus Haybach, Gründer und Geschäftsführer der RISK007 GmbHHerr Haybach, das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat kürzlich in einem Berufungsurteil entschieden, dass sich Versicherungsmakler in Sachsen nicht mehr als ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.