Das OLG Dresden hat geurteilt: Ein Leipziger Makler darf sich nicht "unabhängig" nennen, da er Provisionen von Versicherern erhält. Wie ist der juristische Blick darauf? Und welche Folgen hat dieses Urteil für andere Makler? Antworten vom Anwalt des Maklers, Björn Thorben M. Jöhnke, im Interview mit AssCompact. Interview mit Björn Thorben M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Kanzlei Jöhnke & Reichow RechtsanwälteHerr Jöhnke, wie ist das Urteil juristisch zu bewerten? Ist ...

