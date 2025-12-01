Anzeige
Mehr »
Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
01.12.2025 16:27 Uhr
157 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Dezember (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Dezember (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 02:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei George P. Schultz 
     Memorial Lecture Series event 
*** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esma zu 
     "Burden Reduction in the Digitalisation Era" 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 
*** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK) 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:  6,3% 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 
     Dezember 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 
*** 16:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss 
     des Repräsentantenhauses zu Bankenaufsicht 
*** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference 
 
***   - FR/OECD, Wirtshaftsbericht 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 09:52 ET (14:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.