TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im November unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,5 Punkte auf 48,2 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,0 Punkte gerechnet. Der ISM-Index liegt damit noch deutlicher unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.

Verschlechtert hat sich der Unterindex für Beschäftigung. Er bleibt auch deutlich unter der Wachstumsschwelle. Auch der Auftragsindex gab nach. Der Indikator für bezahlte Preise legte hingegen auf hohem Niveau zu./jsl/mis