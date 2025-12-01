Statt einer einzelnen Datei hat Googles neue Coding-KI Antigravity die komplette Festplatte eines Nutzers gelöscht. Der ist natürlich nicht erfreut, aber trägt er nicht auch eine Mitschuld? Ein Lehrstück über Beschränkungen des Vibe-Codings. KI-gestützte Entwicklungsumgebungen wie Cursor oder Windsurf sollen Programmierer:innen Arbeit abnehmen, aber auch Interessierten ohne Vorkenntnisse die Erstellung von Code oder ganzen Anwendungen ermöglichen. ...

