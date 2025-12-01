Die geopolitische Spannung steigt. Mit ihr erhöht sich die Chance auf satte Renditen im Verteidigungssektor. Analysten verraten, welche Rüstungsaktien jetzt echte Outperformer werden könnten. Wo Anleger 2026 die stärksten Schübe erwarten dürfen. Die geopolitischen Spannungen und steigenden Militärbudgets vieler Staaten lenken den Blick der Anleger erneut auf den Verteidigungssektor. Analysten von Seeking Alpha, Eliana Scialabba und Daniel Jones, haben ihre Einschätzungen dazu abgegeben, welche Unternehmen derzeit attraktiv ...

