Wien (www.fondscheck.de) - Der zentrale Fondsanbieter der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, Union Investment, legt über die Tochter Quoniam Asset Management börsengehandelte Fonds (ETFs) auf, so die Experten von "FONDS professionell".Einen entsprechenden Bericht des "Manager Magazins" hätten Union Investment sowie Quoniam auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" bestätigt. Die ersten beiden ETFs, die Elemente des aktiven Managements umfassen würden, sollten in den nächsten Tagen an der Börse Frankfurt in den Handel gehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
