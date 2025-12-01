Wien (www.fondscheck.de) - Der zentrale Fondsanbieter der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, Union Investment, legt über die Tochter Quoniam Asset Management börsengehandelte Fonds (ETFs) auf, so die Experten von "FONDS professionell".Einen entsprechenden Bericht des "Manager Magazins" hätten Union Investment sowie Quoniam auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" bestätigt. Die ersten beiden ETFs, die Elemente des aktiven Managements umfassen würden, sollten in den nächsten Tagen an der Börse Frankfurt in den Handel gehen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.