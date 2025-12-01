Wien (www.fondscheck.de) - Ab dem 1. Dezember können Anleger einen regelmäßigen Geldeingang aus der Investition in den für sie passenden Dachfonds erzielen, so die Experten von "FONDS professionell".Die neue Anteilsklasse "0,25 FM" des konservativ gemanagten Dachfonds Sauren Global Defensiv schütte demnach 0,25 Prozent fix monatlich aus. Für den mit einem ausgewogenen Rendite-Risiko-Profil verwalteten Sauren Global Balanced würden 0,35 Prozent fix monatlich in der neuen Anteilsklasse "0,35 FM" ausgeschüttet. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.