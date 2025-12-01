Wien (www.fondscheck.de) - Ab dem 1. Dezember können Anleger einen regelmäßigen Geldeingang aus der Investition in den für sie passenden Dachfonds erzielen, so die Experten von "FONDS professionell".Die neue Anteilsklasse "0,25 FM" des konservativ gemanagten Dachfonds Sauren Global Defensiv schütte demnach 0,25 Prozent fix monatlich aus. Für den mit einem ausgewogenen Rendite-Risiko-Profil verwalteten Sauren Global Balanced würden 0,35 Prozent fix monatlich in der neuen Anteilsklasse "0,35 FM" ausgeschüttet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
