Im Projekt CeCaS haben in den vergangenen drei Jahren rund 30 Partner eine zentralisierte Architektur für das Software-gesteuerte Fahrzeug der Zukunft entwickelt. Der Projektpartner TU München gibt Einblicke in die Entwicklung, die für autonomes Fahren essenziell ist. Bereits 2022 wurde das Forschungsprojekt Central Car Server (CeCaS) ins Leben gerufen mit dem Ziel, eine automobile Supercomputing-Plattform als zentrale Rechnungseinheit für hochautomatisierte ...

