Deutschland bekommt eine neue Elektroauto-Förderung. Wie hoch die Förderung wahrscheinlich ausfällt, was gefördert wird und wer Anträge stellen kann, erklären wir in den nächsten Minuten! Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD ja schon auf eine Unterstützung für Haushalte mit niedrigerem Einkommen geeinigt, wenn diese sich ein Elektroauto anschaffen wollen. Danach wurde es lange still um das Projekt, jetzt aber sind die wichtigsten, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...