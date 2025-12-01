EQS-News: VinFast / Schlagwort(e): Produkteinführung

Wie VinFast Eine Nachhaltige Zukunft Von Grund Auf Aufbaut



01.12.2025 / 17:00 CET/CEST

PARIS, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Im globalen Rennen um nachhaltige Mobilität haben nur wenige Autohersteller den Wandel so umfassend vollzogen wie VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, der neu definiert, was es bedeutet, eine grüne Marke von Grund auf aufzubauen. Unterstützt von seiner Muttergesellschaft Vingroup, einem der größten und dynamischsten privaten Unternehmen Südostasiens, errichtet VinFast ein vollständig integriertes industrielles Ökosystem. Grüner Stahl: Das Fundament Einer Nachhaltigen Industrie Ein entscheidender Schritt in dieser Vision ist VinMetal, ein neues Hightech-Stahlunternehmen, das kürzlich von Vingroup vorgestellt wurde. Mit einer Anfangskapazität von fünf Millionen Tonnen pro Jahr wird VinMetal kohlenstoffarmen "grünen Stahl" produzieren, um die weltweite EV-Produktion von VinFast zu versorgen. Auf den ersten Blick mag ein Stahlwerk weit vom Automobilsektor entfernt wirken. Doch für Vingroup stellt es einen entscheidenden Schritt in Richtung Selbstständigkeit und Nachhaltigkeit dar. Durch die Lokalisierung der Stahlproduktion kann VinFast die Abhängigkeit von volatilen globalen Lieferketten reduzieren und gleichzeitig den CO2-Ausstoß senken. "VinMetal ist nicht nur ein Stahlwerk", erklärt Nguyen Viet Quang, stellvertretender Vorsitzender und CEO von Vingroup sowie CEO von VinMetal. "Es ist eine strategische Vorbereitung auf eine moderne, grüne und nachhaltige Infrastrukturzukunft für Vietnam. Durch die Beherrschung grundlegender Industrien stellen wir sicher, dass unsere Nation und unser Volk in Technologie und Innovation führend sein können." Eine Maßgeschneiderte Strategie Für Europa Die Expansion von VinFast nach Europa zeigt sowohl die Agilität des Unternehmens als auch sein Engagement, lokale Verbraucher zu verstehen. Nachdem das Unternehmen zunächst ein Direktvertriebsmodell getestet hatte, erkannte es, dass europäische Autokäufer persönliche Beziehungen und lokales Vertrauen schätzen. Ende 2023 wechselte VinFast daher zu einem Händlernetzmodell, damit Kunden Fahrzeuge persönlich erleben und fachkundige Beratung erhalten können. VinFast unterzeichnete Händlerverträge mit ASTRADA SIMVA in Frankreich und Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG in Deutschland - wichtige Meilensteine beim europäischen Markteintritt. Das Unternehmen expandiert weiterhin in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, unterstützt von 22 Servicezentren, um sicherzustellen, dass Kundendienst und technischer Support den Erwartungen der europäischen Verbraucher entsprechen. Zugängliche Elektromobilität Für Den Modernen Fahrer Die ersten europäischen Modelle von VinFast, der VF 6 und der VF 8, wurden entwickelt, um Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und Preis-Leistung zu vereinen. Der in Zusammenarbeit mit Torino Design entwickelte VF 6 bietet eine europäische Ästhetik mit kompakten Proportionen und markanten Linien. Ab 33.990 € (Eco) bzw. 37.990 € (Plus) liefert er bis zu 410 km Reichweite (WLTP) und unterstützt DC-Schnellladen, das eine Aufladung von 10 auf 70 % in nur 25 Minuten ermöglicht. Ein 150-kW-Motor sorgt für dynamische Leistung, während zur Serienausstattung ein Level-2-Fahrassistenzsystem, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sowie eine 360-Grad-Kamera gehören. Der VF 8, VinFasts größeres SUV, baut auf dem gleichen Versprechen auf und bietet hochwertiges Design, fortschrittliche Technologie und langfristige Sicherheit. Zu den Highlights gehören ein 15,6-Zoll-Zentraldisplay, veganes Leder, 11 Airbags und moderne Assistenzsysteme. VinFast bietet marktführende Garantien: zehn Jahre auf Fahrzeug und Batterie (bei privaten Nutzern mit unbegrenzter Batterielaufleistung), was langfristige Sicherheit und Wert garantiert. Um den Umstieg auf Elektromobilität zu erleichtern, führt VinFast transparente Finanzierungs- und Leasingangebote, Unterstützung beim Heimladen und kontinuierliche Over-the-Air-Softwareupdates ein. Für das europäische Publikum steht VinFast für etwas Neues: einen Hersteller, der Nachhaltigkeit nicht als nachträglichen Gedanken, sondern als strukturelles Grundprinzip begreift. Die Muttergesellschaft Vingroup hat gezeigt, dass ein Unternehmen durch Investitionen in Schlüsselindustrien - Stahl und Energie - ein ganzes Ökosystem formen kann, nicht nur eine Produktlinie. Während VinFast seine Expansion in Europa fortsetzt, bietet das Unternehmen ein neues Modell dafür, wie Nationen und Unternehmen auf eine grünere, selbstständigere Zukunft hinarbeiten können - von Grund auf und mit stiller Entschlossenheit. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2835299/VinFast_sustainability.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wie-vinfast-eine-nachhaltige-zukunft-von-grund-auf-aufbaut-302629238.html



