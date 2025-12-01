Mainz (ots) -Mit weihnachtlicher Musik stimmen Giovanni Zarrella und Gäste wie Eros Ramazzotti, Beatrice Egli und die No Angels am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 20.15 Uhr, im ZDF auf die Adventszeit ein. Neben einem großen Star-Aufgebot und vielen besonderen Auftritten geht es vor allem darum, Spenden zugunsten der Organisationen Brot für die Welt und Misereor zu sammeln."Wir läuten die Weihnachtszeit gemeinsam ein. Und das aber so, wie man es in der Welt auch tun sollte â€' miteinander. Nicht nur für sich selbst, für die eigene Familie und für die eigenen Freunde, sondern darüber hinaus auch für Menschen, die Hilfe benötigen. Es soll ein Abend voller wunderschöner Musik und vertrauter Lieder sein, also schöner Weihnachtsongs, die man gerne mitsingt und die Vorfreude machen auf das, was 20 Tage danach passiert, nämlich das Weihnachtsfest", so Moderator Giovanni Zarrella."Die große Weihnachtsshow" präsentiert er live aus Offenburg - mit einem stimmungsvollen Musikprogramm, das nicht nur Freude schenken, sondern auch Gutes bewirken möchte. Mit dabei sind unter anderen Eros Ramazzotti, Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws, die irische Tanzformation Lord Of The Dance, Leony, der Tölzer Knabenchor, Pianist und Opus Klassik Gewinner 2025 Louis Philippson und das Schlager Duo 2theMoonbeats.Neben den Musikgästen stellen sich Prominente aus Unterhaltung und Sport in den Dienst der guten Sache und nehmen telefonisch Spenden entgegen. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Magie des Weihnachtsfests und dessen besonderer Musik, sondern auch der Wunsch, gemeinsam etwas für Hilfsprojekte von Misereor und Brot für die Welt zu bewegen. Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die Arbeit der beiden kirchlichen Entwicklungswerke, die sich weltweit engagieren, um Armut zu lindern und Menschen in Not Hoffnung, Perspektiven und Zukunft zu schenken.KontaktBei Fragen zu "Die große Weihnachtsshow" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter http://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diegrosseweihnachtsshow) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere Informationen- "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/shows/die-giovanni-zarrella-show-102)- Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-grosse-weihnachtsshow) zu den diesjährigen Liveshows inkl. Interview- Interview mit Giovanni Zarrella inkl. Transkription (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien) für Radiosender und AudiomedienMainz, 1. Dezember 2025ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6170170