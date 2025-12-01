Börsenexperte Johannes Hirsch warnt vor Liquiditätsrisiken und gefährlichen KI-Geschäften - sieht aber gerade jetzt große Chancen bei Gold. Die Märkte schwanken, die Warnungen mehren sich - doch für Börsenstratege Johannes Hirsch ist die Lage klarer, als viele glauben. "Die Rücksetzer am Aktienmarkt sind Folge der reduzierten Liquidität", sagt er im neuen Interview mit Smartes Geld. Die vielzitierte Nervosität könne leicht zu falschen Prioritäten ...

