Die Situation rund um die Bitcoin-Holding Strategy wird immer drastischer. Nun ist die Lage so ernst, dass nicht einmal mehr Anteilsverkäufe des BTC-Bestandes ausgeschlossen werden. Dies könnte drastische Folgen haben. Anteilsverkäufe werden nicht ausgeschlossen Während sich Michael Saylor auf X und in Interviews als der BTC-Bulle schlechthin gibt, der lieber sterben würde als Coins zu verkaufen, hat Strategy CEO Phong Le kürzlich etwas realistischer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.