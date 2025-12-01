Der Black Friday ist vorbei. Aber braucht man den eigentlich noch? Denn das, was einst als großer Shopping-Tag begann, wirkt zunehmend wie ein entgleistes Ritual, dessen ursprüngliche Idee kaum noch erkennbar ist. Vieles war dieses Jahr zum Freitag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving anders - oder vielleicht waren es auch nur die Umstände, die gezeigt haben, dass das Konzept des Black Fridays schon lange ad absurdum geführt wurde. Denn der einstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...