GRAND CITY PROPERTIES S.A. ANNOUNCES SUCCESSFUL ISSUANCE OF €600 MILLION PERPETUAL NOTES AND LAUNCH OF TENDER OFFER
Luxembourg, December 1, 2025 - Grand City Properties S.A. ("GCP" or the "Company") announces the successful issuance of a €600 million perpetual notes series bearing a coupon of 4.75% ('the Issuance'). The Issuance saw strong demand from leading investors, reflected in a strong peak orderbook of over €2 billion. The notes are 100% equity under IFRS and are expected to be rated BB+ by S&P, receiving 50% equity content under S&P's methodology.
The Company plans to use the proceeds of the issuance to buy back higher coupon perpetual notes as well as partial refinancing of the upcoming notes with a first call date in 2026. For this purpose, GCP has launched a tender offer in parallel to the issuance. Through this transaction, the Company aims to reduce the average coupon rate of its perpetual notes and regain for the remaining stubs equity content under S&P rating methodology, thereby supporting the Company's FFO and S&P credit metrics. Furthermore, the Company aims to start addressing the refinancing of the upcoming notes with a first call date in 2026. The tender was launched on the 1st of December and is expected to expire on the 8th of December.
About the Company
Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) is a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 37, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 165 560. The shares of the Company are listed on the Prime Standard segment of Frankfurt Stock Exchange.
