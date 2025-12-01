Hamburg (ots) -- Mit den Akquisitionen baut SOCOTEC Deutschland seine Expertise in der Kampfmittelerkundung und -räumung bei Infrastrukturprojekten aus.- Röhll Munitionsbergung GmbH und Koch Munitionsbergung GmbH bringen technisches Know-how und eine sich strategisch ergänzende Kundenstruktur in die europäische Plattform von SOCOTEC ein.- Mit den Übernahmen stärkt die Gruppe ihre Kompetenz für Infrastruktursicherheit und Umweltrisikomanagement in Europa.SOCOTEC, eine führende Unternehmensgruppe für Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste (TIC) im Bau- und Infrastrukturbereich, gibt die Akquisitionen von Röhll und Koch bekannt. Beide Unternehmen sind auf Kampfmittelräumung (EOD: Explosive Ordnance Disposal) spezialisiert. Die Akquisition stärkt die Position von SOCOTEC im deutschen Markt für Kampfmittelerkundung und -bergung, erweitert die nationale Präsenz und zeigt das Engagement der Gruppe, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Infrastrukturentwicklung mitzugestalten.Über SOCOTEC DeutschlandSOCOTEC Deutschland ist ein führender technischer Dienstleister in den Bereichen Prüfung, Inspektion, Zertifizierung und Beratung für Bauwesen und Infrastruktur.Mit inzwischen 1.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 240 Millionen Euro bietet SOCOTEC Deutschland integrierte Expertise in den Bereichen Bauplanung und -prüfung, Tunnelbau, Hochbau, Geotechnik, Vermessung, Geodaten und Infrastrukturmonitoring. Mit deutschlandweiten Standorten unterstützt SOCOTEC Deutschland seine Kunden dabei, gesetzliche Anforderungen, effiziente Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg sicherzustellen.Ein strukturell wachsender Markt für Kampfmittelräumung in DeutschlandDer deutsche Markt für Kampfmittelräumung (EOD - Explosive Ordnance Disposal) hatte im Jahr 2024 ein Volumen von rund 560 Millionen Euro und ist seit 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent gewachsen. Dieser Anstieg wird bestimmt durch strengere gesetzliche Vorgaben, eine zunehmende technische Komplexität sowie Investitionen in die Infrastruktur. Das Marktwachstum wird zusätzlich durch die staatliche Verpflichtung zur Sanierung und Modernisierung kritischer Verkehrsnetze vorangetrieben, die über einen Sonderinfrastrukturfonds von 500 Milliarden Euro finanziert wird.Mit einer erwarteten Wachstumsrate von 10 Prozent pro Jahr zwischen 2024 und 2029 sind EOD-Dienstleistungen ein wichtiger Bestandteil großer öffentlicher und privater Bauprojekte, insbesondere im Bereich Schienen- und Straßeninfrastruktur. Mit der umfassenden Expertise im Risikomanagement, ergänzt durch die technischen Kompetenzen von Röhll und Koch, ist SOCOTEC sehr gut aufgestellt, um eine zentrale Rolle in diesem dynamischen, sicherheitskritischen Sektor einzunehmen.Röhll und Koch: Ergänzende Kompetenz und bewährte LeistungenRöhll, gegründet im Jahr 1946, ist eines der ältesten und anerkanntesten Unternehmen im Bereich der Kampfmittelräumung in Europa. Das Unternehmen ist auf technisch anspruchsvolle, öffentliche Projekte spezialisiert und arbeitet unter anderem für Kunden wie die Deutsche Bahn und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Das Unternehmen erzielte 2024 einen Jahresumsatz von 40 Millionen Euro und setzt damit sein Wachstum fort, das auf seiner technischen Kompetenz und Qualität beruht.Koch, seit 2024 in die Röhll-Gruppe integriert, ergänzt diese Expertise durch langjährige Erfahrung in Forst-, Landwirtschafts-, Unterwasser- und Netzinfrastrukturprojekten und erzielt einen Jahresumsatz von 6 Millionen Euro. Mit seinen Aktivitäten in Nord- und Ostdeutschland erweitert Koch die geografische Reichweite und Dienstleistungsvielfalt der Gruppe. Zwischen 2020 und 2024 verzeichneten Röhll und Koch ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von rund 16 Prozent. Dies unterstreicht ihre Positionen in einem Markt, der Verlässlichkeit, gesetzeskonforme Abläufe und höchste Qualitätsstandards erfordert.Eine starke Marktposition für SOCOTEC DeutschlandDie Zusammenführung von Schollenberger Kampfmittelbergung, Röhll und Koch unter dem Dach der SOCOTEC Kampfmittelbergung macht nun etwa 20 Prozent des deutschen Kampfmittelräumungsmarktes aus und positioniert SOCOTEC Deutschland als Branchenführer. Durch die Integration entsteht einer der führenden europäischen Dienstleister im Bereich der Kampfmittelbergung, der eine sich ergänzende geografische Präsenz, ein breit gefächertes Kundenportfolio und herausragende technische Kompetenz für Kampfmittelerkundung und -bergung an Land wie unter Wasser vereint.SOCOTEC Deutschland erweitert seine Kapazität, großangelegte nationale Projekte umzusetzen, komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ganzheitliche, verlässliche Sicherheitslösungen anzubieten. Für Röhll und Koch eröffnet die Integration in die SOCOTEC Group den Zugang zu einem weiten europäischen Netzwerk und modernsten technischen Ressourcen. Damit bekräftigen alle Partner das gemeinsame Ziel, in Deutschland und Europa neue Maßstäbe für Sicherheit, Qualität und Leistungsfähigkeit in dieser Branche zu setzen.Europas Infrastruktur sicher gestaltenMit diesen Akquisitionen treibt SOCOTEC seine europäische Wachstumsstrategie voran und stärkt seine Position in technisch anspruchsvollen, sicherheitskritischen Bereichen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Da die Investitionen in Infrastrukturprojekte in Deutschland und Europa ansteigen, wird die gebündelte Expertise in der Kampfmittelräumung eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen und sicheren Entwicklung zukünftiger Verkehrs-, Energie- und Bauprojekte spielen."Mit den Akquisitionen von Röhll und Koch stärken wir gezielt unser Engagement für die technische Modernisierung der deutschen Infrastruktur. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen im Bereich Kampfmittelräumung positionieren wir uns als Marktführer mit einem Anteil von rund 20 Prozent am deutschen Markt. Als eine der wichtigsten strategischen Länderplattformen der SOCOTEC Group bietet SOCOTEC Deutschland umfassende Lösungen für sämtliche Sicherheits- und Nachhaltigkeitsaspekte in der gebauten Lebensumwelt", betont Hervé Monjotin, CEO der SOCOTEC Group.Ludger Speier, CEO von SOCOTEC Deutschland, erklärt weiter: "Mit der Integration beider Unternehmen in unserer Gruppe bündeln wir Kompetenz, Erfahrung und Innovationskraft unter einem gemeinsamen Dach. Über 600 Mitarbeitende setzen sich jetzt in Deutschland bei der SOCOTEC Kampfmittelbergung für die Sicherheit von Menschen, Umwelt und Infrastruktur ein. Diese Zusammenführung ist ein wichtiger Schritt, um unsere Position im Markt der Kampfmittelbergung nachhaltig zu stärken. Sie schafft Synergien in Technik, Logistik und Know-how und bietet damit die Grundlage, um komplexe Projekte künftig noch effizienter und sicherer umzusetzen. Gleichzeitig bedeutet dieser Schritt auch Sicherheit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf eine stabile, zukunftsorientierte Unternehmensstruktur bauen können, ebenso wie für unsere Kunden, die auf höchste Qualität und Verlässlichkeit vertrauen."-----------------------------------------------------------------------Über die SOCOTEC GroupSeit über 70 Jahren begleitet die SOCOTEC Group Unternehmen als unabhängiger und vertrauenswürdiger Dritter in den Bereichen Risikomanagement, Compliance, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt in den Sektoren Bau, Immobilien, Infrastruktur und Industrie. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Hervé Montjotin. Als Garant für Integrität, Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit von Bauwerken entwickelt SOCOTEC ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Prüfen, Inspizieren und Zertifizieren - von der technischen Prüfung, dem historischen Kerngeschäft der Gruppe, bis hin zu technischer Beratung und Dienstleistungen im Risikomanagement für Bauwerke, Infrastrukturen und Industrieanlagen. Die Expertise der Gruppe ermöglicht es, private und öffentliche Auftraggeber über den gesamten Lebenszyklus ihrer Gebäude und Anlagen hinweg zu begleiten und deren Nachhaltigkeit zu stärken.SOCOTEC ist Marktführer in der Bauwerksprüfung in Frankreich sowie in der Geotechnik und Bauqualitätskontrolle im Vereinigten Königreich und in Italien. In Europa und den USA zählt die Gruppe zu den führenden Anbietern von TIC-Dienstleistungen (Testing, Inspection, Certification) in den Bereichen Bau und Infrastruktur. Original-Content von: SOCOTEC Deutschland Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell