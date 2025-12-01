BYD hat im November 480.186 New Energy Vehicles verkauft und damit den höchsten Monatswert in diesem Jahr erzielt - was aber immer noch einem Rückgang von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Positiv ist die Entwicklung bei den Exportzahlen. Im Vergleich zum Oktober bedeuten die 480.186 Verkäufe ein Plus von 8,8 Prozent. Allerdings ist es auch der dritte Monat in Folge, in dem BYD nicht an das Vorjahresergebnis herankommt - hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net