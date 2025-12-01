Die Aktie des Spezialsoftware-Entwicklers Adobe wurde am Markt massiv abgestraft und gilt als Verlierer des KI-Booms, obwohl das Kerngeschäft operativ weiter wächst. Dieser Widerspruch hat zu einer selten attraktiven Bewertung geführt. Die Aktie ist so günstig wie seit Langem nicht mehr und zeigt erste Entspannungssignale im Chart. Für Anleger, die auf eine mächtige Gegenbewegung setzen, könnte der Zeitpunkt für den antizyklischen Einstieg ...

