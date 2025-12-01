Auf diese 15 Aktien müssen Anleger jetzt unbedingt einen Blick werfen, denn die Titel steigen wegen ihrer starken Saisonalität im Dezember (fast) immer. Hier könnten sich ideale Trading-Chancen ergeben. Saisonalität ist ein Effekt an der Börse, der ausdrückt, dass bestimmte Märkte oder Aktien in einem gewissen Zeitraum einen gewissen Kursverlauf nehmen. So haben die folgenden Aktien in der Vergangenheit im Dezember jeweils (fast) immer im Plus geschlossen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE