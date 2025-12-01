© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

In Asien boomen erschwingliche E-Autos mit Akku-Wechsel. Während SAIC, NIO und Perodua den Massenmarkt erschließen, ignorieren deutsche Autobauer den Trend - und stecken weiter in ihrer Premiumfalle.Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Perodua aus Malaysia am Montag sein erstes Elektroauto QV-E auf den Markt gebracht, das ab 80.000 Ringgit (rund 16.740 Euro) kosten soll. Die Botschaft ist klar: E-Mobilität soll für die Mittelschicht funktionieren. Eine Besonderheit ist, dass die Batterie separat geleast wird - nach dem Prinzip "Battery as a Service". Die Leasingkosten kommen also noch dazu, der große Vorteil ist aber die enorme Schnelligkeit, mit der die Akkus ausgetauscht werden (3-5 …