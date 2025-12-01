Hamburg (ots) -Mit Ablauf der gesetzlichen Prüfungsfrist durch die französische Wettbewerbsbehörde haben Carrefour, Coopérative U und RTG International ihre Einkaufsallianz Concordis Trading ins Leben gerufen. Die Allianz nimmt damit für die Verhandlungen 2026 ihre Tätigkeit auf.Die konstituierende Vorstandssitzung von Concordis Trading fand heute in Brüssel statt. Dem Vorstand gehören Alexandre Bompard, Vorsitzender und CEO von Carrefour, Dominique Schelcher, Vorsitzender und CEO von Coopérative U und Vizepräsident von Concordis Trading, sowie Matthias Bruch, Vorsitzender und CEO der Globus Holding, Vertreter von RTG International und Präsident von Concordis Trading, an.Concordis Trading arbeitet nach einem konsensbasierten Ansatz, wobei wichtige Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Zur Verhandlung internationaler Einkaufs- und Servicebedingungen mit den größten europäischen Herstellern beauftragte Concordis Trading die Eureca Trading und CWT-Partners im Namen der jeweilig beteiligten Partner, da RTG International zum Start der Allianz nicht Teil von CWT ist.Alle Verhandlungen erfolgen auf Basis eines strengen Kodexes, dessen Ziel es ist, ehrgeizige Geschäftspläne voranzutreiben. Dabei wird stets auf respektvolle Beziehungen zwischen den Partnern, sowie auf den Schutz der landwirtschaftlichen Lieferketten geachtet.Über CarrefourMit einem Multiformat-Netzwerk von über 15.000 Filialen in mehr als 40 Ländern ist die Carrefour-Gruppe einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Carrefour einen Umsatz von 94,6 Milliarden Euro. Das Netzwerk integrierter Filialen beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter, die alle dazu beitragen, Carrefour zu einem weltweit führenden Lebensmittelhändler für alle zu machen - indem es überall und zu einem vernünftigen Preis Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln bietet. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als 500.000 Menschen unter dem Banner von Carrefour. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.carrefour.com, folgen Sie uns auf X (@news_carrefour (https://x.com/news_carrefour)) und auf LinkedIn (Carrefour (https://www.linkedin.com/company/carrefour/)).Über Coopérative UBei Coopérative U stehen wir für eine andere Art des Einzelhandels - eine, die auf starken Werten und niedrigen Preisen basiert. Mit einer über 131-jährigen Geschichte vereint Coopérative U heute 1.800 Filialen (Hyper U, Super U, U Express, Utile) in Frankreich und im Ausland, die von mehr als 75.000 Mitarbeitern unterstützt werden. Über unsere landwirtschaftlichen Lieferketten in 114 U pflegen wir langfristige Partnerschaften mit über 6.000 Landwirten und fördern ein französisches Landwirtschaftsmodell, das auf Ernährungssouveränität, fairer Vergütung der Erzeuger und nachhaltigen Anbaumethoden basiert. Als unabhängige Einzelhändler, die tief in den lokalen Gemeinschaften verankert sind, handeln wir jeden Tag, um niedrige Preise, verantwortungsvolle und hochwertige U-Markenprodukte, lokale Beschaffung und nachhaltigere Konsumentscheidungen anzubieten.www.magasins-u.comÜber RTG InternationalDie RTG International GmbH ist ein Unternehmen der Gesellschafter Rossmann, Globus, Bartels-Langness, Bünting, tegut..., Netto, Kaes und Klaas & Kock. Aufgabe der RTG International ist das nationale Einkaufsvolumen der RTG-Partner in einer internationalen Einkaufsallianz zu bündeln. Die RTG International bietet damit die Plattform für die Bereitstellung, Vermittlung und Unterstützung von Dienstleistungen im Einzel- und Großhandel. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Hamburg. Geschäftsführer ist Herr Michael Kutz.www.rtgroup.dePressekontakt:CarrefourTel: +33 (0)1 58 47 88 80E-mail: presse_france@carrefour.comCoopérative UFabien BRUNEL - Responsable relations presse et communication corporate fabien.brunel@cooperative-u.frTel: +33 (0)6 08 51 90 11TBWA\\CorporatecooperativeU@tbwa-corporate.comRTG InternationalMichael Kutzmichael.kutz@rtgroup.deTel: +49 40 325 122 0Original-Content von: RTG Retail Trade Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131027/6170202