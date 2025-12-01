Bitcoins kaufen - und sei es auf Pump - und so den Wert eines börsennotierten Unternehmens immer weiter steigern. Das war über Jahr ein einträgliches Modell. Doch mit den stark fallenden Kursen wendet sich das Blatt. Oder bietet sich gerade jetzt eine große Chance? Das frühere Software-Unternehmen MicroStrategy (Börsenkürzel MSTR) fungierte jahrelang als exzellente Hebelwette auf den Bitcoin-Kurs. Wenn die Kryptowährung stieg, stieg der Kurs von ...

