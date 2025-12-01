© Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Nur wenige Prozentpunkte fehlen zur 7.000-Punkte-Marke. Aber eine einzige Personalentscheidung im Weißen Haus könnte die zarte Rallye sofort beenden.Der S&P 500 hat in der Thanksgiving-Woche fast vier Prozent zugelegt und ist wieder über seinen 50-Tage-Durchschnitt gestiegen. Marktstratege Ed Yardeni hält es nun für möglich, dass der Leitindex schon in dieser Woche die Marke von 7.000 Punkten erreicht und damit den bisherigen Rekord von 6.920 Punkten übertrifft. "Der S&P 500 müsste nur um 2,2 Prozent steigen, um 7.000 Punkte zu erreichen", schrieb er und betonte, dass dieser Schritt angesichts der jüngsten Dynamik durchaus im kurzfristigen Bereich liege. Getrieben wurde die Erholung von der …