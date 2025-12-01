Hyperliquid sorgt für Diskussion: Warum ein Experte Team-Verkäufe für sinnvoll hält

Der Kryptomarkt wirkt am Wochenende stabil, doch Hyperliquid verzeichnet trotz starker Jahresperformance mit über 40 Prozent ein leichtes Minus von rund 2,5 Prozent. Während kein anderer Top-15-Token in diesem Jahr eine ähnlich starke Entwicklung zeigen konnte, rückt nun eine andere Diskussion in den Fokus: der erste große Token-Unlock des Projekts - und die Frage, ob Teamverkäufe ein Risiko darstellen.

HYPE-Token-Unlock sorgt für Unsicherheit - doch die Daten geben Entwarnung

Hyperliquid hat am Wochenende seinen ersten großen Token-Unlock durchgeführt. Insgesamt wurden 1,75 Millionen HYPE freigegeben - ein Paket im Wert von über 60 Millionen US-Dollar. Die Token gingen ausschließlich an Entwickler und Kernmitarbeiter und waren seit dem Tokenstart fest eingeplant.

Die interne Verteilung verlief transparent:

ein Gründer-Wallet erhielt rund 170.000 HYPE

Senior-Contributors: über eine Million HYPE

weitere Wallets: der Rest

Entscheidend sind jedoch die Bewegungen nach dem Unlock:

609.000 HYPE wurden durch zehn Wallets OTC über Flowdesk verkauft

230.000 HYPE wurden von Teammitgliedern neu gestaked

902.000 HYPE blieben unangetastet

über 850.000 HYPE wurden über Hyperlabs ins System zurückgeführt

Damit zeigt sich ein deutlich defensiveres Verhalten als erwartet. Ein Großteil der Token bleibt langfristig gebunden oder wurde direkt für das Ökosystem genutzt. Der befürchtete Verkaufsdruck blieb aus - zumindest kurzfristig.

Natürlich könnten Token in den kommenden Wochen am Markt erscheinen, doch das bisherige Muster spricht dafür, dass das Team stark am langfristigen Erfolg interessiert ist.

Warum laut Analyst Simon Dedic Gründer verkaufen sollten - und warum das kein Problem ist

Krypto-Analyst Simon Dedic bewertet die Debatte gelassen. Für ihn sind moderate Teamverkäufe nicht nur unproblematisch, sondern sogar logisch und gesund.

Seine Argumente:

Hyperliquid ist eines der profitabelsten Protokolle der Branche, mit täglichen Einnahmen in Millionenhöhe

hohe Ertragsstärke macht Token-Unlocks verkraftbar

das Projekt wurde ohne Venture Capital aufgebaut

Gründer und Devs trugen jahrelang persönliches Risiko - der Unlock ist eine faire Belohnung

ein vollständiger Verzicht auf Verkäufe sei unrealistisch und nicht marktkonform

Entscheidend sei, dass das Team den Token durch Rückkäufe und Reinvestitionen kontinuierlich stärkt. Solange Verkäufe maßvoll bleiben und kein Misstrauenssignal senden, gefährden sie das Ökosystem nicht.

Krypto-Tipp: PepeNode wird zum viralen Mine-2-Earn-Game

Abseits der Hyperliquid-Debatte gewinnt ein anderes Projekt rasant an Aufmerksamkeit: PepeNode - ein virtuelles Mine-2-Earn-Ökosystem, das Mining spielerisch darstellt und trotzdem reale Krypto-Erträge generiert.

Statt physische Hardware zu kaufen oder Stromkosten zu tragen, bauen Nutzer ihren digitalen Miningraum, erweitern ihn modular und steigern so die Effizienz ihrer simulierten Nodes. Das Modell funktioniert wie ein Strategiespiel - nur mit echten Rewards.

Die Belohnungen umfassen:

den nativen PEPENODE-Token

zusätzliche Memecoins wie PEPE und FARTCOIN

Ökonomisch setzt PepeNode auf eine deflationäre Struktur: Viele der für Upgrades verwendeten Tokens werden dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Dadurch steigert sich langfristig der Wert des Systems.

Der Presale zeigt bereits deutliche Nachfrage:

über 2,2 Millionen US-Dollar investiert

investiert Staking-Rendite: über 580 % APY

Kauf via ETH, BNB, USDT (ERC-20/BEP-20) oder Kreditkarte

Da der Preis täglich steigt, sehen viele Anleger die Notwendigkeit, früh einzusteigen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.