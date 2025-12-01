Ethereum rutscht weiter ab - wird die Support-Zone jetzt zum zentralen Brennpunkt?

Ethereum startet mit deutlicher Schwäche in die neue Woche. Der schnelle und impulsive Abverkauf der vergangenen Tage hat wichtige Kursmarken unter Druck gesetzt und das Chartbild sichtbar destabilisiert. Bewegungen nach oben wirkten zuletzt überlappend und zäh, während Abwärtsbewegungen mit klarer Dynamik durchschlugen. Mit dem Fall unter die Zone um 3.050 US-Dollar rückt nun die nächste bedeutende Unterstützungsregion in den Fokus.

Ethereum nähert sich kritischer Unterstützungszone - kurzfristige Stabilisierung möglich

Aktuell fällt ETH in den markanten Bereich um 2.780 US-Dollar - eine Zone, die bereits in der Vergangenheit als Zwischenstation und lokaler Halt fungierte. Die kleineren Zeiteinheiten sind tief überverkauft, was kurzfristig eine Stabilisierung oder einen technischen Bounce möglich macht. Doch der Charakter der aktuellen Bewegung bleibt klar impulsiv.

Analysten verweisen darauf:

eine Zwischenrallye ist möglich, aber wahrscheinlich Teil eines weitergehenden Abwärtstrends

Bereiche unter 2.600 US-Dollar rücken wieder ins Blickfeld

der übergeordnete Support zwischen 2.200 und 2.100 US-Dollar könnte erneut getestet werden

Ob Ethereum sofort weiter fällt oder zunächst eine Erholung zur besseren Verteilung einleitet, hängt von der Struktur der nächsten Tage ab. Shorts blind hinterherzulaufen gilt als riskant, während Longs nur bei klaren Divergenzen in den unteren Zeiteinheiten sinnvoll erscheinen.

Meme-Token trotzen der Schwäche - Maxi Doge ($MAXI) zieht Aufmerksamkeit auf sich

Während große Coins wie ETH und BTC weiterhin mit Verkaufsdruck kämpfen, zeigt der Meme-Sektor überraschende Stärke. Mehrere Segmente konnten zuletzt zweistellige Zuwächse verzeichnen - darunter Murad Picks mit über 23 Prozent und SPX900 mit 20 Prozent Wochenplus. Auch Solana-basierte Meme Coins und AI-orientierte Projekte zeigten positive Impulse.

In dieses Umfeld passt der neue Mikrocap-Token Maxi Doge ($MAXI), der im Presale stark an Fahrt gewinnt. Das Projekt verbindet Meme-Energie mit aktiver Vermarktung und einer Community-orientierten Ausrichtung. Mit bereits 4,24 Millionen US-Dollar eingezogenem Presale-Kapital und einem anstehenden Preisanstieg in zwei Tagen nimmt das Interesse rasch zu.

Besonders hervorzuheben:

starkes Marketingbudget und hoher Community-Fokus

direkte Staking-Möglichkeit mit dynamischen 73 Prozent APY

geprüfter Smart Contract (Coinsult & SOLIDProof)

einfacher Zugang über u. a. Best Wallet

Solche Mikrocap-Memecoins haben historisch oft enorme Preissprünge erlebt - gleichzeitig bleibt das Risiko hoch. In einem Markt, der große Coins weiter testet, rücken spekulative Projekte wie MAXI verstärkt in den Fokus renditeorientierter Trader.

