Droht der nächste Crash? Warum Arthur Hayes Japan als Hauptfaktor sieht

Bitcoin hat innerhalb von 24 Stunden rund fünf Prozent verloren und kämpft erneut mit Abwärtsdruck. Nach einer kurzen Erholung kam es zu frischen Verkäufen, sodass der Kurs wieder in Richtung 85.000 US-Dollar fiel. Das Handelsvolumen bleibt niedrig, die Marktstruktur instabil - und die Frage nach dem nächsten möglichen Crash rückt in den Mittelpunkt. Der bekannte Krypto-Experte Arthur Hayes nennt dabei einen überraschenden Auslöser: Japan.

Steigende japanische Anleiherenditen sorgen global für Unruhe

Ein wesentlicher Faktor für die jüngste Schwäche am Kryptomarkt liegt laut Hayes in der Entwicklung japanischer Staatsanleihen. Die Rendite zweijähriger Anleihen ist erstmals seit 17 Jahren über die Marke von 1 Prozent gestiegen - ein klares Signal, dass die Bank of Japan eine Zinserhöhung erwägen könnte. Eine derartige Straffung der Geldpolitik war lange unwahrscheinlich, gewinnt nun jedoch an Glaubwürdigkeit.

Die Folgen sind weitreichend:

ein stärkerer Yen wird wahrscheinlicher

globale Kapitalflüsse könnten sich verschieben

Risikoassets wie Bitcoin verlieren kurzfristig an Attraktivität

Parallel dazu erreichen auch die Renditen der zehnjährigen Anleihe mit 1,84 Prozent ein Niveau, das seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen wurde. Höhere heimische Erträge sorgen dafür, dass große institutionelle Investoren Kapital ins Inland umschichten - zulasten globaler Märkte, inklusive Krypto.

Diese Entwicklung trifft auf ein ohnehin sensibles Marktumfeld. Sinkende Liquidität und eine restriktivere BOJ-Politik erhöhen den Druck auf Kryptowährungen zusätzlich.

Technische Faktoren verstärken den Rücksetzer - Yen nicht allein verantwortlich

Trotz der makroökonomischen Signale weisen einige Analysten darauf hin, dass der Rücksetzer nicht ausschließlich auf die Japan-Debatte zurückzuführen ist. Der Yen-Carry-Trade wird bereits seit Monaten zurückgefahren; die aktuelle Bewegung passt daher nicht vollständig zu einem rein fundamentalen Auslöser.

Stattdessen spielen strukturelle Marktbedingungen eine zentrale Rolle:

geringe Liquidität am Wochenende

hoher Anteil gehebelter Positionen

automatische Liquidationen bei abrupten Kursverlusten

Besonders Sonntag- und Freitagabende gelten im Kryptomarkt als anfällig. Bereits moderate Verkaufsvolumina können massive Kursreaktionen auslösen. Die jüngsten Bewegungen passen daher weniger zu neuen Informationen, sondern vielmehr zu der technisch fragilen Situation, in der sich Bitcoin aktuell befindet.

Auch wenn der Yen einen Einfluss hat, bleibt der Markt primär durch technische Faktoren und dünne Liquidität verwundbar - eine Kombination, die schnelle Abstürze begünstigt.

Können Layer-2-Projekte neuen Auftrieb geben? Bitcoin Hyper rückt in den Fokus

Während der Markt nach neuen Impulsen sucht, richtet sich der Blick zunehmend auf Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Diese könnten strukturell neue Nachfrage schaffen und die Nutzung von BTC erweitern - ein möglicher Weg, mittel- bis langfristig frische Dynamik zu erzeugen.

Ein Projekt sticht besonders hervor: Bitcoin Hyper. Die Layer-2-Struktur des Projekts soll die Belastung des Bitcoin-Mainnets reduzieren, ohne dessen Architektur zu verändern. Eine leistungsfähige Ausführungsebene übernimmt komplexe Prozesse, während die Sicherheit der L1 bestehen bleibt.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Bitcoin Hyper nutzt eine Solana-basierte Ausführungsumgebung, die parallele Verarbeitung ermöglicht. Dies sorgt für schnelle, skalierbare Transaktionen und macht die Hyper Chain kompatibel mit Tools aus dem Solana-Ökosystem. Entwickler können damit Anwendungen nahezu nahtlos portieren.

Der HYPER-Token übernimmt die Rolle des ökonomischen Kerns:

Gebührenmechanik

Staking

Governance

Integration echter BTC über eine gesicherte Bridge

Der Presale entwickelt sich außergewöhnlich stark: Fast 29 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert. Frühinvestoren profitieren derzeit noch von rund 40 Prozent APY im Staking sowie täglich steigenden Presale-Preisen - ein Detail, das zusätzliche Nachfrage erzeugt.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

