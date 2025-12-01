Walt Disney hat über das Thanksgiving-Wochenende in den USA einen dringend benötigten Erfolg eingefahren. Zootopia 2 dominierte die Kinocharts - und das nicht nur in den USA, sondern auch in China. Die Aktie thront zum Wochenstart daher an der Spitze des Dow. Ist die Trendwende damit endlich eingeläutet?Kassenschlager waren bei Disney zuletzt rar gesät. Mit Zootopia 2 hat sich das nun geändert. Der Film dominierte am Thanksgiving-Wochenende die US-Kinocharts und setzte allein in den ersten fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...