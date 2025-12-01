© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

Bei der Aktie von Bezahldienstleister PayPal konkurrieren viele sich überlappende Trends, doch einer könnte sich schon im kommenden Jahr durchsetzen. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - PayPal Im vergangenen Jahr wurde die Aktie von Bezahldienstleister PayPal als aussichtsreicher Turnaround-Kandidat gehandelt und tatsächlich gelang in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Steigerung. Mittlerweile ist von der zwischenzeitlichen Begeisterung nichts mehr übrig, die Aktie taumelte in den vergangenen Wochen in Richtung neuer 52-Wochen-Tiefs. Doch die seit 3 Jahren anhaltende Kursflaute hat auch etwas Gutes - zumindest für alle Anlegerinnen und Anleger, die noch nicht investiert sind. …