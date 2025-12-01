Wie schon der DAX ist auch die US-Börsen mit einem Minus in die neue Woche gestartet. Der S&P 500 gab rund 0,5 Prozent auf 6.813 Punkte nach, der Dow 0,9 Prozent auf 47.289 Punkte. Auslöser war ein erneuter Ausverkauf bei Kryptowährungen - Bitcoin rutschte mehr als sechs Prozent nach unten und belastete damit den Gesamtmarkt. Der anhaltende Abverkauf bei Kryptowährungen hat zum Wochenstart auch an den US-Aktienmärkten auf die Stimmung gedrückt. Der Bitcoin sank zeitweise unter 84.000 Dollar. ...

