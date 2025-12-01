Anzeige
Montag, 01.12.2025
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Dow Jones News
01.12.2025 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.572 Pkt - Ruhiger Wochenstart

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.572 Pkt - Ruhiger Wochenstart

DOW JONES--Von einem insgesamt sehr ruhigen nachbörslichen Geschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz zu Wochenbeginn. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien relativ niedrig gewesen. Die Airbus-Aktie erholte sich nicht von den deutlichen Verlusten aus dem regulären Handel und zeigte sich wenig verändert. Der Flugzeugbauer hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt, was zu einem Kursminus von 5,9 Prozent geführt hatte. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.572    23.589   -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

