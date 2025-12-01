DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.572 Pkt - Ruhiger Wochenstart

DOW JONES--Von einem insgesamt sehr ruhigen nachbörslichen Geschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz zu Wochenbeginn. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben, die Umsätze seien relativ niedrig gewesen. Die Airbus-Aktie erholte sich nicht von den deutlichen Verlusten aus dem regulären Handel und zeigte sich wenig verändert. Der Flugzeugbauer hat Probleme an Maschinen der A320-Baureihe festgestellt, was zu einem Kursminus von 5,9 Prozent geführt hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.572 23.589 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.