KÖLN, Deutschland, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach seinem mit Spannung erwarteten Debüt auf der EICMA Milano stellt VeydooMax seine Flaggschiff-Innovation - das VeydooMax V5 AI Riding System - erstmals in Deutschland auf der INTERMOT Köln 2025 vor. Basierend auf der Kernphilosophie der Marke "Smarter Ride, Tougher Build" (Intelligenter fahren, robuster gebaut) setzt das V5 neue Maßstäbe für intelligente, langlebige und tief integrierte Motorrad-Fahrsysteme.

Das V5 demonstriert mit seiner Intelligenz auf Automobilniveau und seiner industriegerechten Langlebigkeit, wie Hardware, KI-Algorithmen und ein speziell entwickeltes Riding OS (Fahrbetriebssystem) zu einer einheitlichen Plattform verschmelzen können - und damit beispiellose Stabilität, Reaktionsfähigkeit und Sicherheit auf der Straße gewährleisten.

Intelligenteres Fahren: Die KI-Plattform als Herzstück des V5

Das Herzstück des V5 ist die maßgeschneiderte KI-Plattform, die eng mit dem speziellen Riding OS der Marke integriert ist, um auch bei hoher Auslastung wie Navigation, 2K-HDR-Aufzeichnung und Telefonaten eine schnelle, reibungslose und verzögerungsfreie Leistung zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

KI-Bildgebungssystem

KI-gestützte Bildgebung mit Stabilisierung, HDR-Optimierung und klarer Bildwiedergabe bei Nacht sorgt für gleichbleibend scharfe Aufnahmen bei Gegenlicht, schlechten Lichtverhältnissen und unwegsamem Gelände.

Die Unterstützung für mmWave-Radar ermöglicht Blind Spot Detection (BSD) und Forward Collision Warning (FCW) - Funktionen, die normalerweise in ADAS-Systemen für Kraftfahrzeuge zu finden sind - nun auch für Zweiräder.

Kompatibel mit Apple CarPlay, Android Auto und HiCar, mit einem hochpräzisen 5-Modus-GNSS-System (GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS).

Kompatibel mit , und , mit einem hochpräzisen (GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS). Profi-Audiooptimierung

Die verbesserte Windgeräuschunterdrückung sorgt auch bei hohen Geschwindigkeiten für klare Kommunikation und Navigationsansagen.

Robuster gebaut: Industriegerechte Zuverlässigkeit für den Einsatz unter realen Bedingungen

Das V5 wurde speziell im Hinblick auf die anspruchsvollen und unvorhersehbaren Bedingungen europäischer Touren entwickelt und zeichnet sich durch eine verbesserte strukturelle Haltbarkeit und hervorragenden Umgebungsschutz aus.

Zu den wichtigsten Vorteilen hinsichtlich der Langlebigkeit zählen:

1000-Nit-Display in Industriequalität

gewährleistet gleichbleibende Helligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung mit verlängerter Anti-Aging-Performance und vollständig handschuhfreundlicher, regenoptimierter Touch-Steuerung.

gewährleistet gleichbleibende Helligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung mit verlängerter Anti-Aging-Performance und vollständig handschuhfreundlicher, regenoptimierter Touch-Steuerung. IP67 Wasser- und Staubschutz

Vollständiger Schutz gegen Regen, Schlamm, Staub und Wasserimmersion.

Vollständiger Schutz gegen Regen, Schlamm, Staub und Wasserimmersion. Verstärkter, Mecha-inspirierter Aufbau

Ein industriegerechter Verriegelungsmechanismus garantiert Stabilität auf unebenen Straßen, während das Schnellverschlusssystem ein sicheres, werkzeugloses Entfernen ermöglicht, um das Diebstahlrisiko zu verringern.



Ein neuer Standard für intelligente Fahrsysteme

"Wir freuen uns sehr, das VeydooMax V5 in Deutschland vorstellen zu dürfen", sagte Eric Chen, Leiter des Auslandsgeschäfts bei VeydooMax. "'Smarter Ride' spiegelt unser Streben nach wahrer Intelligenz und nahtloser Benutzererfahrung wider; 'Tougher Build' steht für unser Engagement für langfristige Haltbarkeit. Da Motorradfahrer zunehmend Technologie auf Automobilniveau auf zwei Rädern erwarten, wurde das V5 als zuverlässigster Begleiter für jede Reise konzipiert."

Erleben Sie das V5 auf der INTERMOT Köln

Veranstaltung: INTERMOT Köln 2025

INTERMOT Köln 2025 Datum: 04.-07.12.2025

04.-07.12.2025 Ort: Koelnmesse, Messeplatz 1, 50679 Köln, Deutschland

Koelnmesse, Messeplatz 1, 50679 Köln, Deutschland Stand: Halle 8 - Stand C045BG

Über VeydooMax

VeydooMax entwickelt innovative Smart-Riding-Systeme, die KI-Intelligenz, robuste Hardwaretechnik und fahrerorientiertes Design kombinieren. Das VeydooMax V5 AI Riding System ist das Ergebnis der Mission der Marke, die Fahrsicherheit, Leistung und vernetzte Erlebnisse zu verbessern und gleichzeitig eine globale Community von Fahrern etablieren, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten.

