Der traditionsreiche Silbermarkt der britischen Hauptstadt erlebt in diesen Tagen und Wochen ein Beben historischen Ausmaßes.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein sogenannter Short Squeeze hat die Silber-Preise vor ein paar Wochen bereits über die Marke von 50 US-Dollar pro Unze katapultiert. Nach einem kurzen Konsolidierungs-Dip scheint diese Hürde nun auch nachhaltig genommen worden zu sein! Charttechnisch bildet sich eine nahezu perfekte Tasse-Henkel-Formation aus.

Quelle: SRC swiss resource capital AG

In London schossen die Referenzpreise jüngst weit über die Notierungen in New York hinaus. Händler berichten von einem Markt, der praktisch ausgetrocknet ist - kaum jemand findet noch physisches Silber zum Handeln!

Wer auf fallende Silber-Preise gesetzt hat, steht nun unter Druck, muss sich teures Metall beschaffen oder horrende Finanzierungskosten stemmen, um Positionen in die Zukunft zu rollen. Der Engpass hat derart extreme Ausmaße angenommen, dass einige Trader sogar Frachtplätze auf transatlantischen Flügen für sperrige Silberbarren gebucht haben - ein teures Unterfangen, das sonst nur Gold vorbehalten ist. Diese dramatische Entwicklung ruft dabei Erinnerungen an den legendären Versuch der Hunt-Brüder hervor, die den Markt Anfang der 1980er-Jahre zu beherrschen versuchten.

Während es heute keine Akteure gibt, die den Markt gezielt zu kontrollieren versuchen wie einst die Hunt-Brüder, sehen laut dem Nachrichtendienst Bloomberg Analysten eine gefährliche Mischung aus globalen Faktoren: steigende Schulden, Währungsabwertung und eine Flucht in Edelmetalle. Neben den massiv gestiegenen Verbräuchen der Industrie kann das Resultat nur sein: ein beispielloser Preisschub - und Turbulenzen, die den historischen Squeeze von 1980 in mancher Hinsicht sogar übertreffen könnten!

Die Parallelen zur Preisexplosion vor gut 45 Jahren sind dabei offensichtlich. Die Hunt-Brüder, texanische Ölmilliardäre, hatten in den späten 1970er Jahren versucht, den Silbermarkt zu monopolisieren, indem sie massiv Silber kauften. Ihre Spekulation trieb den Silberpreis in die Höhe, aber die Börse Comex griff ein, indem sie den Handel mit Silber-Terminkontrakten einschränkte. Dies führte zu einem plötzlichen Absturz des Silberpreises. Innerhalb weniger Wochen brach er um zwei Drittel ein, was die Brüder fast 1,5 Milliarden Dollar kostete und zu ihrem Bankrott führte. Damals waren es Spekulanten, aber heute sind es echte strukturelle Engpässe!

Seit über einem Jahrhundert gilt London als das Herz des weltweiten Edelmetallhandels. In wenigen Hochsicherheits-Tresoren rund um die Stadt lagern gigantische Mengen an Gold und Silber, gehandelt von einer Handvoll Banken, die jeden Abend die globalen Referenzpreise festsetzen. Wenn die Geschäfte abgeschlossen sind, rollen gepanzerte Lastwagen durch die Straßen der City, um Barren zwischen den Tresoren zu transportieren - ein Ritual, das nun durch die regelrechte Marktpanik auf eine harte Probe gestellt wird.

Angetrieben wird die Rallye von einer Welle neuer Investoren, die in Gold und Silber flüchten. Hintergrund sind wachsende Sorgen über die Verschuldung im Westen, sowie die Abwertung wichtiger Währungen. Das Ergebnis: ein perfekter Sturm auf dem Silbermarkt!

Wie man von den steigenden Silberpreisen profitieren kann? - Durch gezieltes Investieren, am besten in Aktien wie Vizsla Royalties!

Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) entstand Mitte 2024 als Spin-Out der Vizsla Silver Corp., die das Panuco-Projekt in Mexiko betreibt - eines der aussichtsreichsten Silber-Entwicklungsprojekte weltweit. Derzeit hält Vizsla Royalties zwei verschiedene umsatzbasierte NSR-Lizenzgebühren: eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen, einschließlich des produktionsnahen Copala-Gebiets, und eine 2-prozentige Beteiligung an den Rio-Panuco-Konzessionen.

Ein Blick auf die Ressourcenschätzungen sowie die wirtschaftliche Bewertung sind dabei mehr als beeindruckend. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) vom Juli 2024 ergab eine Lebensdauer der Mine von 10,6 Jahren mit einer Produktion von jährlich mehr als 15 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq), bzw. mehr als 9 Mio. Unzen Silber. Im Januar 2025 veröffentlichte Vizsla Silver zudem die Ergebnisse seineraktualisierten Mineralressourcenschätzung die einen Anstieg der M&I-Unzen um 43% auf 222,4 Millionen Unzen AgEq auswies.

Quelle: Vizsla Royalties Corp.

Fazit: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort!

Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) profitiert als Royalty-Unternehmen direkt von steigenden Metallpreisen und Produktionszuwächsen bei zugleich schlanker Kostenstruktur - ohne die hohen Kosten, Risiken und Umweltverpflichtungen des Bergbaus selbst!

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-royalties-company-presentation-with-a-royalty-on-one-of-the-best-silver-districts/

In Anbetracht eines außer Rand und Band zu scheinenden Silbermarktes mit haussierenden Silberpreisen resultiert aus diesen Gegebenheiten ein nicht zu verachtender Hebel, gerade bei Royalty-Gesellschaften wie Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ)!

Diese Firma (WKN: A40HZJ) sehen wir als exzellent aufgestellt, mit der Investoren vom Silberboom maximal Kapital schlagen können!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Enthaltene Werte: XD0002746952,CA92858X2068,CA92859G6085,CA92859L2012,XC0009656965