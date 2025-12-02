Im November ging es an den Börsen chaotisch hin und her. Doch wie geht es im Dezember weiter? Kommt jetzt endgültig die Jahresendrallye oder erwartet Anleger eine harsche Korrektur? Diese Statistik spricht eine eindeutige Sprache. In den vergangenen Wochen ging es recht chaotisch an den Börsen zu. Nach einem harschen Abverkauf zu Beginn des Novembers drehten die Indizes in den letzten Handelstagen deutlich, wenngleich der eigentlich für die Jahresendrallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...