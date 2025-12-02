DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. Dezember
=== *** 02:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei George P. Schultz Memorial Lecture Series event *** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esma zu "Burden Reduction in the Digitalisation Era" *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober *** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 16:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zu Bankenaufsicht *** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference *** - FR/OECD, Wirtshaftsbericht *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025 ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
