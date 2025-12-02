© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Durch den Krypto-Crash werden am Montag fast eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Wetten vernichtet. Der Bitcoin stürzt zeitweise auf rund 80.000 US-Dollar ab. Am Dienstagmorgen setzt jedoch eine leichte Erholung ein. Der Crash am Markt für Kryptowährungen geht offenbar weiter: Laut dem US-Nachrichtensender Bloomberg wurden am Montag innerhalb weniger Stunden fast eine Milliarde US-Dollar an gehebelten Positionen vernichtet. Zeitgleich rutschte der CMC Crypto Fear and Greed Index auf 16 Punkte ab. Dieser Wert gilt als "Extreme Fear". Das Stimmungsbarometer von CoinMarketCap misst das Marktsentiment mit einer Skala von 0 bis 100: Niedrige Werte stehen für maximale Angst, hohe Werte für …